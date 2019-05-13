За месяц киберполиция прекратила деятельность более 30 пиратских ресурсов, - Демедюк

Об этом сегодня, 13 мая, сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

В течение операции работники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. Кроме того, по материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, в частности, 4 лицам уже сообщено о подозрении.

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Кроме того, в период проведения операции в суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах. Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы.

Также во время операции работники киберполиции разоблачили двух братьев в создании ряда пиратских ресурсов. Ежедневно их ресурсы посещало более 100 тысяч человек, а доходы от рекламы достигали 2 тысяч долларов ежемесячно.

На Львовщине пресечена деятельность 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель. Основным заработком для него было поддержание работы этих ресурсов для размещения на них платной рекламы.

На территории Донецкой, Черновицкой и Николаевской области работники киберполиции задокументировали деятельность лиц, которые в течение длительного времени устанавливали и настраивали оборудование незаконной ретрансляции тысячи телеканалов. Среди них были обнаружены и запрещенные на территории Украины российские телеканалы.

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"Окончание проведения операции не означает, что работа в этом направлении прекращается. Мы продолжаем проводить мероприятия по выявлению так называемых пиратов и готовы к взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав. Поэтому призываем заинтересованные стороны к сотрудничеству в противодействии пиратству", - отметил Сергей Демедюк.