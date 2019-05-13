Гриценко высказался за "безотлагательную" инаугурацию Зеленского

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Гриценко возмутило то, что ЕС не планирует вводить новые санкции против России за раздачу паспортов на оккупированном Донбассе.

"Евросоюз не планирует санкций после указа Путина о паспортизации в ОРДЛО: "Сейчас мы больше привержены к поиску диалога, а не к давлению, как это делает сама Российская Федерация", - общую позицию ЕС выразил министр иностранных дел Чехии. Это ответственная, адекватная вызовам политика европейцев? Нет. Это близорукая страусиная политика", – написал Гриценко.

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"Значит, полагаться мы должны на самих себя, а для этого – укрепляться, во всех смыслах. И безотлагательно проводить инаугурацию – потому что Порошенко так и не доложили, что выиграл не он, скоро себе Героя или Генерала армии начнет присваивать", – подытожил политик.

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