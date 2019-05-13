Ни слова о европейских устремлениях, ни даты следующего саммита, ни торжественного заявления, - Йозвяк о 10-летии Восточного партнерства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Йозвяка в Twitter.

"Ни слова о европейских устремлениях, не установлена дата следующего саммита ВП, а торжественное заявление сведено к "выводам председателя". Именно такую ценность имеет Восточное партнерство в данный момент", - написал журналист.

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Напомним, сегодня в Брюсселе открылся саммит по случаю 10-летия Восточного партнерства, на котором министры иностранных дел стран Восточного партнерства планировали подвести итоги прогресса, достигнутого в рамках ранее одобренного плана работы "20 результатов до 2020 года".