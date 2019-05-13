Новый пешеходный мост в центре Киева почти готов, - КГГА. ФОТО

Об этом сообщила КГГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пешеходно-велосипедный мост почти готов. Вы знали, что смотровые площадки оборудованы стеклянным полом? Мост соединит два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", - отметили в администрации.

Как сообщалось ранее, киевская власть планирует открыть пешеходно-велосипедный ко Дню города, который Киев традиционно празднует в конце мая.

Швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".

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