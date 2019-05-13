Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.05.19 17:58

Скандальную выставку с рисунками про дружбу с РФ, открытую ко Дню победы в одной из киевских школ, назвали "досадным конфузом" и убрали

В школе №255 города Киева убрали тематическую выставку детских рисунков ко Дню победы, на которой в дружественных тонах были изображены украинский и российский флаги.

война

Об этом сообщил волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

Так, выставка не провисела в школе и дня, ее убрали сразу после резонанса, который возник в СМИ и соцсетях.

"Директор школы - абсолютно проукраинская женщина, у завуча зять - участник АТО, муж и дочь - военнослужащие ВСУ. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно. Они сами возмущены этим и называют "досадным конфузом", говорят что не видели, что там повесили", - пишет Синицын.

Смотрите также: "Колорадка", советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева. ФОТО

Отмечается, что рисунки детей, подготовленные в качестве домашнего задания, разместила молодая учительница начальных классов, с которой уже провели беседу.

"Также договорились об уроках по патриотическому воспитанию для детей с участием ветеранов АТО Дарницкого района. По моей информации, в процесс также включилась и СБУ, провели соответствующие беседы", - резюмирует волонтер.

Скандальную выставку с рисунками про дружбу с РФ, открытую ко Дню победы в одной из киевских школ, назвали досадным конфузом и убрали 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100