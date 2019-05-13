Строительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок

Сейчас строительные работы не ведутся, также нет рабочих и техники. Часть улицы огорожена забором, однако вход на улицу не перекрыт. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Транспорт уехал час назад, как начали сходиться журналисты", – сказала представитель инициативы "Сохранить Институтскую" Алина Боднар.

При этом она подчеркнула, что вопрос не в том, чтобы остановить строительство именно сегодня. "Сегодня мы останавливаем, а завтра или ночью они могут приехать снова. Сейчас приедут родственники (Героев Небесной сотни. – Ред.), кто сможет, адвокаты из совещательной группы, ведущие дела Майдана, чтобы именно договориться: какие дальнейшие действия, что делать, потому что все рассчитывали, что 20 мая суд будет по наложению ареста, и здесь никаких работ не будет. Все на это рассчитывали. А сейчас получается, что надо искать какие-то пути, чтобы что-то сделать, чтобы не дать просто технике снова заехать и перерыть улицу", – сказала Боднар.

Читайте на Цензор.НЕТ: На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Также на Цензор.НЕТ: Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

При этом начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Музея Революции Достоинства начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.