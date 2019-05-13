Враг четырежды нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:
из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка;
сиз автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;
из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".