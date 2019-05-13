Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

Церемония награждения состоялась в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы государства.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины, Президента Европейского Совета Donald Tusk высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого", – написал Порошенко.

Он также поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".

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Церемония награждения транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13–14 мая Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Брюсселе. Он принимает участие в торжествах по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".