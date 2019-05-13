ЕС на 2 года продлил мандат совещательной миссии в Украине

Об этом говорится в резолюции Совета министров ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня совет ЕС продлил мандат EUAM в Украине до 31 мая 2021 года. Она (миссия. – Ред.) также приняла бюджет в 54 миллиона евро на следующие два года, с его увеличением более чем на 25 процентов, что отражает интенсификацию действий этой миссии, в том числе благодаря установке второго мобильного подразделения, которое будет развернуто на Востоке и Юго-Востоке Украины", – сказано в документе.

В сообщении напоминается, что главной задачей EUAM в Украине является поддержка Украины в развитии надежных, подотчетных и эффективных служб безопасности для укрепления верховенства права. Этот процесс направлен на восстановление доверия граждан Украины к своим гражданским службам безопасности. Миссия ЕС поддерживает реформы гражданского сектора безопасности в тесном взаимодействии с полицией и другими правоохранительными органами и юридическими службами, в частности, с офисом Генерального прокурора.

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Миссия предоставляет стратегические советы украинской власти и поддерживает ее путем предоставления практических действий по тренингу персонала. Миссия ЕС в Украине, согласно сообщению, имеет пять приоритетов. Это кадровый менеджмент, уголовные расследования, общественный порядок, гражданская полиция и разделение полномочий. Например, EUAM в Украине помогла в реализации новой концепции охраны общественного порядка, а сейчас выполняет совещательную работу в реформе сектора безопасности и парламентского надзора.

Документ напоминает, что EUAM в Украине – это невооруженная совещательная гражданская миссия со штаб-квартирой в Киеве и отделениями во Львове, Харькове и Одессе. Миссия выполняет проекты по всей стране. Она была основана 22 июля 2014 года и начала деятельность с 1 декабря 2014 года. Сейчас миссия насчитывает 300 сотрудников.

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