"Народный фронт" предлагает провести инаугурацию Зеленского 28 мая

Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Народный фронт" на заседании фракции проголосовал единогласно за то, чтобы инаугурация была проведена именно 28 мая. Это снимает большинство недопониманий, которые существуют в процессе обсуждения этого вопроса", – сказал Тетерук.

Он указал, что проект постановления о проведении инаугурации Зеленского 28 мая будет зарегистрирован во вторник. "Я его буду подавать с большой группой народных депутатов. Увидите, кто его подпишет из представителей различных политических сил, и будете делать выводы", – отметил нардеп.

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По его словам, в "Народном фронте" считают "недопустимым проводить инаугурацию на фоне почтения памяти жертв репрессий" 19 мая. "Это будет дополнительно разъединять население Украины. Поэтому ради объединения всех позиций, которые сейчас существуют в информационном пространстве и в парламенте, "Народный фронт" проголосовал единогласно, чтобы инаугурация была проведена 28 мая", – пояснил Тетерук.

Парламентарий также выразил уверенность, что ситуация не дойдет до того, что ни одно из постановлений не будет поддержано необходимым количеством голосов, и спикеру Верховной Рады Андрею Парубию придется воспользоваться своим исключительным правом назначить дату инаугурации единолично.

"Большинство народных депутатов готовы голосовать за 28 мая. Некоторые готовы голосовать за 16, 19, 26 мая. Разные даты сейчас обсуждаются. На самом деле, единственная дата, которая действительно консолидирует парламент, это 28 мая", – пояснил он.

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Тетерук уточнил, что если гипотетически "компромиссная" дата 28 мая не будет поддержана, то только после того, как все другие даты не наберут необходимые 226 голосов, право назначения даты инаугурации переходит к спикеру Рады. Но он считает такой сценарий маловероятным, поскольку, по его мнению, дата 28 мая способна набрать намного больше 226 голосов.

"Он (спикер парламента А.Парубий. – Ред.) также высказал свою позицию во время совещания с новоизбранным президентом, и это тоже 28 мая как наиболее вменяемая дата для максимального объединения народных депутатов", – отметил Тетерук.

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Как известно, сам Зеленский настаивает на дате 19 мая, в Раде зарегистрированы несколько проектов постановления с другими датами инаугурации.