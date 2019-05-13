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13.05.19 20:02

"Блок Петра Порошенко" готов голосовать за любую дату инаугурации Зеленского, - замглавы фракции Гончаренко

Фракция "Блок Петра Порошенко" готова поддержать любую дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

"Блок Петра Порошенко" готов голосовать за любую дату инаугурации Зеленского, - замглавы фракции Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  эфире Общественного ТВ заявил заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.

"Наша фракция готова голосовать за любую дату. Более того, звучали даже предложения: давайте 17 мая, а не 19-го, сделаем раньше. Дело в том, что для многих 19 мая неприемлемо, потому что это День памяти жертв политических репрессий, 18 мая - годовщина депортации крымских татар, поэтому у нас на заседании фракции звучали мысли - а давайте 17 мая, чтобы быстрее, чего тянуть ", - рассказал депутат.

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По его словам, на заседании фракции депутаты БПП решили: 14 мая состоится заседание регламентного комитета Рады - какие он поддержит предложения относительно даты инаугурации - за те готовы голосовать депутаты президентской фракции.

В то же время именно предполагаемой даты от БПП нет..

"Некоторые наши депутаты подали различные проекты постановления о назначении даты, поэтому мы как фракция никакой даты не несем. Мы как фракция готовы в сессионном зале голосовать за даты ", - сказал Гончаренко.

При этом он добавил, что ему и многим из депутатов БПП "не нравится тон", с которым Зеленский требует назначения инаугурации на 19 мая, поэтому многие депутаты фракции не готовы голосовать за эту дать, но готовы поддержать в частности 17 мая, "чтобы фракцию не обвинили в затягивании "инаугурации.

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