"Восточное партнерство" должно учитывать стремления и амбиции государств-участников, - Климкин

Этот план должен учитывать амбиции и потребности всех партнеров, а также открыть для них европейскую перспективу, считает Климкин. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Развитие усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами "Восточное партнерство+", законодательная аппроксимация, снижение тарифов на роуминг между ЕС и странами "Восточного партнерства", открытие Европейской Школы "Восточного партнерства" в Украине и углубления сотрудничества в сфере безопасности – являются приоритетами Украины в рамках "Восточного партнерства", – сообщили в МИД.

Во время визита в Брюссель Климкин встретился с министрами иностранных дел Германии, Хорватии, Эстонии, Болгарии и Кипра, в частности при отдельной встречи с представителями Европейской народной партии.

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"Министр отметил важность скоординированного жесткого ответа на дальнейшую агрессию России против Украины в связи с решением упростить процедуру выдачи российского гражданства для украинцев, проживающих на временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей - в частности, усилить экономические санкции против РФ и не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины вопреки украинскому законодательству", - сообщают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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В контексте проведения в Хельсинки 16-17 мая Министерской встречи Совета Европы Министр призвал не допустить возвращения в Парламентскую Ассамблею Совета Европы России, которая продолжает системно нарушать международное право и подрывать Минские договоренности.