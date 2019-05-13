Россияне искусственно задерживают судна в Керченском проливе в среднем на 40 часов, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил на своей странице Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на данные Мониторинговой группы "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews, пишет Цензор.НЕТ.

По данным мониторинга, непосредственно в море задержаний и остановок судов нет с октября 2018 года, однако на входе в Азовское море, по состоянию на 1 мая 2019 года, сильно увеличилась продолжительность задержки судов, следующих в/из Мариуполя и Бердянска. "В марте было в среднем 25,3 часа, в апреле увеличилось в 1,58 раза и составляет 40,1 часа, то есть рост на 58,5% ", - сообщает Клименко.

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При этом на выходе из Азовского моря наблюдается хоть и небольшое, но уменьшение продолжительности задержки судов (в марте она в среднем составляла 33,7 часов, в апреле - 24,4 часа).

Клименко отмечает, что нынешнее среднее время задержки судов на 24,4 часа, все равно превышает доблокадные показатели 2018 года в 4-5 раз.

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