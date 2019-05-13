На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко

Об этом глава государства заявил в понедельник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня-завтра проходит саммит "Восточного партнерства". Четко задекларировано, что Украина является лидером "Восточного партнерства", на сегодняшний день мы твердо стоим на позиции "больше за большее" – то есть, тем, кто больше сделал, должно предоставляться больше возможностей. При этом программа "Восточного партнерства" отнюдь не ограничивает наше двустороннее сотрудничество. Было подтверждено, что летом этого года состоится саммит Украина-ЕС, и сейчас уже формируется очень амбициозная повестка дня ", – сказал Порошенко.

Он добавил, что предложил ряд вещей для того, чтобы темпы сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом не снижались, "и это удалось".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Порошенко 13-14 мая будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".