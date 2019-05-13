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13.05.19 20:30

Надеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского надеются, что Верховная Рада поддержит предложенную им дату инаугурации.

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Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" советник В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, комментируя предложение фракции "Народный фронт" провести инаугурацию 28 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что Рада прислушается к предложению, которое прозвучало от новоизбранного президента, и проголосует за него. Если нет - тогда, наверное, будет другая дата, но пока давайте не гадать на кофейной гуще. Дождемся завтрашнего дня и услышим ответ на этот вопрос", - заявил Разумков.

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Напомним, первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что "Народный фронт" на заседании фракции единогласно поддержал дату проведения инаугурации В.Зеленского 28 мая, и во вторник в парламент будет внесен соответствующий проект постановления.

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