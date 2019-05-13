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13.05.19 20:40

Политик должен быть всегда готов к выборам, - Порошенко о внеочередных выборах в Раду

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит проблемы в назначении досрочных выборов в Верховную Раду.

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 Об этом он сказал журналистам 13 мая в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

"С одной стороны, политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия – это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, "нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы и устроило украинский народ, и устроило избранного президента, и обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти 27 октября 2019 года. По закону роспуск парламента менее чем за шесть месяцев до очередных выборов невозможен.

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