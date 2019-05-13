"Чиновников" оккупационной администрации в Крыму хотят уволить за украинские паспорта

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Прокуратура" вменяет сотрудникам оккупационной администрации города нарушение статьи 330.2 Уголовного кодекса России про "не уведомление о приобретении другого гражданства".

Так называемый "мэр" Алушты Галина Огнева подтвердила журналистам, что "прокуратура" рекомендовала уволить двадцать ее подчиненных, однако посетовала, что выполнить это не позволяет нехватка квалифицированных кадров.

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Российский юрист Марк Фейгин подтвердил, что российским чиновникам нельзя иметь второе гражданство. "На госслужбе не могут находиться лица с двойным гражданством. Они должны как минимум декларировать при приеме на работу наличие второго гражданства. Даже в специфической ситуации Крыма пребывание на должностях таких лиц недопустимо. Есть обязанность у граждан России уведомлять в 30-дневный срок, причем, под страхом уголовной ответственности, о наличии второго гражданства", – рассказал он.

По словам юриста, санкция статьи 330.2 предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей (80 тысяч гривен. – Ред.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.

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Ситуацию прокомментировал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. "Российские документы у крымчан – это как паспорта "ДНР" и "ЛНР", это такая игрушка для тех, кто проживает на оккупированной территории. Пересекать админграницу могут только граждане Украины или иностранцы, которые едут, не нарушая законодательство Украины, по спецразрешениям от украинской миграционной службы", – сказал он.