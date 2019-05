НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка"

Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы", – сказал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Кипрская компания Triantal Investments Ltd. обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов. Она утверждает, что НБУ не имел права в 2016 году проводить внеплановую инспекционную проверку "Приватбанка".

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка", – считает Григорчук.

Владельцами Triantal Investments Ltd ранее через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

"Национальный банк продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны", – сказано в сообщении НБУ.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.