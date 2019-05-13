Виски "чивас", "хеннеси", водка "грей гус", - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника. ДОКУМЕНТ

В распоряжении Цензор.НЕТ оказался протокол допроса свидетеля отдыха главы НАБУ А.Сытника в Ривненской области.

Следователи Госбюро расследований допросили гражданина Н.Надейко, который рассказал об особенностях отдыха главы НАБУ Артема Сыттника.

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Как следует из протокола, свидетель за личные средства поставлял продукты и алкоголь, оплачивал другие расходы - всего на сумму около 100 тысяч грн.

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