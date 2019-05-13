Отдельная егерская бригада переведена из корпуса резерва в боевой состав для обороны северных границ, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице бригады в Фейсбуке.

Бригада была переведена в боевой состав из Корпуса резерва согласно общей директивой Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 25.04.2019 года. 61 отдельная пехотная бригада Корпуса Резерва была переведена в боевой состав как 61 отдельная пехотная егерская бригада с главной целью усиления обороны Украины на северной границе.

Сообщается, что новая бригада комплектуются только военнослужащими контрактной службы, которые имеют опыт боевых действий или гражданская деятельность которых родственная со спецификой бригады (охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств).

Приоритет предоставляют действующим и бывшим военнослужащим Сил специальных операций и военной разведки.

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