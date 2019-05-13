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13.05.19 22:54

Обсудили углубление межпартийного сотрудничества перед парламентскими выборами, - Порошенко провел переговоры с главой ЕНП Долем

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Брюссель встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем

Обсудили углубление межпартийного сотрудничества перед парламентскими выборами, - Порошенко провел переговоры с главой ЕНП Долем

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

 В сообщении отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы углубления межпартийного сотрудничества в контексте подготовки к парламентским выборам в Украине.

"Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за неизменную мощную поддержку Украине, которую политическая семья ЕНП демонстрировала в течение последних лет в сближении с Европейским Союзом, укреплении демократических институтов, внедрении реформ и противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Президент Европейской народной партии высоко оценил усилия украинской власти в обеспечении свободных и демократических президентских выборов.

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