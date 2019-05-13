Обсудили углубление межпартийного сотрудничества перед парламентскими выборами, - Порошенко провел переговоры с главой ЕНП Долем

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы углубления межпартийного сотрудничества в контексте подготовки к парламентским выборам в Украине.
"Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за неизменную мощную поддержку Украине, которую политическая семья ЕНП демонстрировала в течение последних лет в сближении с Европейским Союзом, укреплении демократических институтов, внедрении реформ и противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.
Президент Европейской народной партии высоко оценил усилия украинской власти в обеспечении свободных и демократических президентских выборов.