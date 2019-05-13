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13.05.19 23:51
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы. ДОКУМЕНТ
Суд в Николаевской области приговорил военного пенсионера Юрия Ломако к пяти годам лишения свободы за шпионскую деятельность.
Цензор.НЕТ
получил копию решения суда.
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