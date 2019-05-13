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13.05.19 23:51

Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы. ДОКУМЕНТ

Суд в Николаевской области приговорил военного пенсионера Юрия Ломако к пяти годам лишения свободы за шпионскую деятельность.

Цензор.НЕТ получил копию решения суда. 

Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 01
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 02
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 03
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 04
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 05
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 06
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 07

Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 08
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 09
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 10
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 11
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 12

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