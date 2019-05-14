Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление сделал советник избранного президента Дмитрий Разумков.

"Готов ли он приступать к своим обязанностям главнокомандующего сразу после того, как состоится инаугурация, как ему будут делегированы полномочия главнокомандующего? Он готов, он понимает весь объем тяжести принятия решений, которые будут ложиться на его плечи", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Он отметил, что, по его данным, В.Зеленский не проводил встречи с представителями Генштаба Украины и Минобороны.

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