Вместо Избирательного кодекса лучше было бы принять закон о парламентских выборах, - Разумков

"Если мы с вами говорим о кодексе, то можно сейчас пойти по другому пути - можно рассмотреть закон. Потому что кодекс по большому счету должен был бы в себя включить все: и выборы президента, и выборы в парламент, и местные выборы... можно не рассматривать около 4 тыс правок, а принять закон. И таким образом упростить процедуру, было бы желательно", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Д.Разумков напомнил, что вопрос принятия Избирательного кодекса был одним из пунктов коалиционного соглашения.

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7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти осенью 2019 года.

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