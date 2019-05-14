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14.05.19 07:14

Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб ОС

13 мая вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

о данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка;
- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- из станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новотроицкое;
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:

- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское;
- дважды из стрелкового оружия - около населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В пределах участка разведения возле Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не отрывали", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант был уничтожены, еще двое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб ОС 01
Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб ОС 02

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