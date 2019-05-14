Сенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2", - Foreign Policy

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Foreign Policy.
По данным издания, сенаторы предложили ввести санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.
Документ также предусматривает заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока – 2".
При этом законопроектом предлагается ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую поддержку данным кораблям.
Напомним, ранее в США заявили, что строительство российского газопровода в Германию является угрозой не только для энергобезопасности ЕС, но также для Штатов.