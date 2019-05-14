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14.05.19 07:25

Сенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2", - Foreign Policy

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против проекта газопровода "Северный поток – 2".

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 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент",  об этом сообщает Foreign Policy.

По данным издания, сенаторы предложили ввести санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

Документ также предусматривает заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока – 2".

При этом законопроектом предлагается ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую поддержку данным кораблям.

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Напомним, ранее в США заявили, что строительство российского газопровода в Германию является угрозой не только для энергобезопасности ЕС, но также для Штатов.

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