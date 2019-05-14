Санкции пойдут "на пользу" "Газпрому", - Коболев рассказал о деталях законопроекта сенаторов США против "Северного потока-2"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Это важный результат нескольких лет переговоров и разъяснительной работы, которую наша команда вела в Вашингтоне с американскими партнерами. Хотя это еще не окончательное решение, мы прошли важную веху, и теперь я могу об этом рассказать.

В отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг, которые являются критическими для завершения "Северного потока-2". В частности, речь идет об услугах глубоководной прокладки труб. Этой технологии у "Газпрома" нет и он заказывает такие работы у подрядчиков.

Важно, что в законопроекте Круза-Шахина говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", - написал он.

Вместе с тем Коболев подчеркнул, что эти санкции не имеют целью повредить компаниям Евросоюза и полностью соответствуют духу евроатлантического сотрудничества между США и Европой: "Напомню, что Европарламент принял несколько резолюций с призывом прекратить строительство этого проекта из-за его очевидной политической окраски и экономического ущерба, который он нанесет интересам европейских потребителей".

Также он отметил, что предложенные санкции помогут не допустить концентрации путей доставки российского газа под контролем "Газпрома": "Это защитит те результаты в объединении фрагментированных рынков газа, которых Европа достигла чрезвычайными усилиями после кризиса 2009 года".

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"Если "Северный поток-2" запустят, он заменит собой традиционные маршруты не только в Украине, но и в странах ЕС. Это означает, что большинству европейских стран, которые пользуются российским газом, придется вкладывать сотни миллионов евро в новые газопроводы для подключения к новой инфраструктуре "Газпрома". Газотранспортные компании неизбежно переведут эти вынужденные дополнительные затраты на европейских потребителей. То есть, запуск "Северного потока-2" сделает российский газ дороже для европейцев.

Несколько парадоксально, но эти санкции пойдут также на пользу "Газпрому", которому не нужно будет тратить средства на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России. Компания будет иметь возможность не финансировать геополитические проекты Кремля, а сфокусироваться на модернизации российской ГТС, на которой в последнее время участились аварии. Знаю, что эти случаи вызывают большое беспокойство у европейских контрагентов "Газпрома"", - сообщил Коболев.

Кроме того он подчеркнул, что является важным то, что этот документ внесли представители как республиканской, так и демократической партий.

"Ожидаем, что его поддержит значительное количество сенаторов и он вступит в силу в один из нескольких возможных способов в течение ближайших месяцев", - добавил глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее в США заявили, что строительство российского газопровода в Германию является угрозой не только для энергобезопасности ЕС, но также для Штатов.



