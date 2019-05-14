БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной

Об этом заявил депутат фракции БПП Владимир Куренной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы не хотим быть тормозом в проведении своей политики новоизбранного Президента. Так вот, "Блок Петра Порошенко" не будет мешать новоизбранному Президенту проводить мероприятия по вступлению в должность Президента, в том числе проводить инаугурацию, когда посчитает нужным новоизбранный Президент", - сказал он.

Куренной отметил, что ранее фракция провела совещание для консультации по дате инаугурации, на котором и приняла данное решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова

Депутат заявил, что партия после ряда заявлений Зеленского убедилась в его приверженности евроатлантическим ценностям и намерении продолжить действующий курс Украины, из-за чего партия и готова его поддержать.