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14.05.19 09:15

БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной

Фракция "Блок Петра Порошенко" намерена поддержать назначение инаугурации Президента на 19 мая.

БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной

Об этом заявил депутат фракции БПП Владимир Куренной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы не хотим быть тормозом в проведении своей политики новоизбранного Президента. Так вот, "Блок Петра Порошенко" не будет мешать новоизбранному Президенту проводить мероприятия по вступлению в должность Президента, в том числе проводить инаугурацию, когда посчитает нужным новоизбранный Президент", - сказал он.

Куренной отметил, что ранее фракция провела совещание для консультации по дате инаугурации, на котором и приняла данное решение.

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Депутат заявил, что партия после ряда заявлений Зеленского убедилась в его приверженности евроатлантическим ценностям и намерении продолжить действующий курс Украины, из-за чего партия и готова его поддержать.

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