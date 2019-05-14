Регламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00.

Причина переноса не сообщается.

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13 мая нардеп от БПП Ольга Червакова заявила, что проекты постановлений об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будут рассмотрены регламентным комитетом Верховной Рады утром 14 мая.

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.