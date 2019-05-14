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14.05.19 10:19

"Нафтогаз" предложил новую цену на газ для населения с мая: на 4% ниже

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях ПСО.

"Нафтогаз" предложил новую цену на газ для населения с мая: на 4% ниже

Об этом сообщает Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019г. №380 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019г. №293" и от 19 октября 2018г. № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и составляет 5990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м, или почти на 4% ниже действовавшей в апреле. Ранее постановлением № 867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должна была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки", - говорится в сообщении.

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