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14.05.19 11:07

Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова

Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

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Как информирует Цензор.НЕТ  соответствующие указы главы государства №217/2019 и №218/2019 от 13 мая 2019 года были обнародованы пресс-службой Президента.

Андрей Владимирович Василенко, 1963 г.р., кандидат юридических наук, решением съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений от 30.06. 2015 года был назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова 01
Фото: сайт ВККСУ

Михаил Григорьевич Исаков, кандидат юридических наук, адвокат, член Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины. В последнее время работал профессором кафедры специальных дисциплин и профессиональной подготовки в Донецком юридическом институте МВД Украины (ДЮИ).

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