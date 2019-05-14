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14.05.19 11:20

Тимошенко настаивает на формировании новой коалиции: "Если все остается по-старому, на желание распустить Раду не стоит обижаться"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова призвала к созданию новой коалиции в парламенте и назначению нового состава Кабмина.

Тимошенко настаивает на формировании новой коалиции: "Если все остается по-старому, на желание распустить Раду не стоит обижаться"

Об этом она заявила на заседании ВР,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, вопрос заключается в том, готов ли нынешний состав парламента к переменам, каких ожидают люди.

"Если все остается по-старому, то не надо обижаться, что и дальше 73% людей хотят досрочного роспуска парламента", - сказала она.

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"Мы призываем к консолидации все фракции для создания совершенно новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - начиная от Порошенко и его окружения и заканчивая всеми остальными", - подчеркнула Тимошенко.

При этом она выразила надежду, что нынешний парламент "еще на что-то способен, и мы сможем многое сделать для Украины".

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