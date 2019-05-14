Полиция получила более 80 новых гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Аваков отметил, что патрульные полицейские должны иметь лучшее оборудование для эффективного выполнения своей работы.

"Уважаемые полицейские, патрульная полиция - один из лучших подразделений Национальной полиции. Вам доверяют люди, вы действуете профессионально каждый день, а значит, вы должны иметь лучшее оборудование. Сегодня вы получите еще 83 новых автомобиля. Еще в 2017 году МВД и корпорация Mitsubishi заключили договор о поставках 635 автомобилей. Тогда Национальная полиция получила современные автомобили. Я хочу, чтобы каждый из вас пользовался этим новейшим оборудованием. Берегите эти авто. Берегите Украину! Спасибо всем. Слава Украине", - сказал Аваков.

Министр также отметил, что при заключении контракта, Украина получила 13% скидки на автомобили. Эти 83 современных Mitsubishi нового поколения - это следствие той скидки.



Фото: сайт МВД

Советник Японии в Украине Козуя Овцуга поблагодарил за приглашение на передачу автомобилей.

"Для нас большая радость, что начиная с 2013 года, в рамках зеленых инвестиций, по Киотскому протоколу было поставлено 1568 автомобилей Prius, а в 2017 году было поставлено 635 Mitsubishi. Сегодня добавляется еще 85. Mitsubishi Outlander используют самые современные технологии энергосбережения, а также являются очень мягкими к экологии и природе. Таким образом украинские правоохранители смогут не только патрулировать порядок, но и заботиться об экологии", - подчеркнул советник Японии в Украине.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что за год эксплуатации автомобилей Mitsubishi снизился риск травмирования представителей полиции. А новые машины уже сегодня поступают в распоряжение патрульных полицейских, которые дежурят на международных трассах.

"Патрульный полицейский не робот, он также получает травмы. Работник полиции за рулем такого транспортного средства чувствует себя безопасно. Помимо того, в прошлом году социальный опрос показал одну из самых болезненных проблем - безопасность дорожного движения на дорогах, уменьшение ДТП, числа погибших и травмированных. Кроме того, социальный запрос был - увеличить количество нарядов патрульных на дорогах международного значения. Поэтому было принято решение передать эти автомобили патрульным, которые обеспечивают безопасность граждан на международных путях нашего государства ", - отметил Сергей Князев.

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Благодаря своим высоким технологическим характеристикам, использование полицией автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV с гибридной (бензиновой и электрической) силовой установкой значительно повысило транспортную, оперативную мобильность подразделений полиции, а также позволило значительно снизить уровень выбросов парниковых газов. Эти машины уже хорошо зарекомендовали себя на полицейской службе. Исходя из их фактического пробега и эксплуатации удалось уменьшить на 65-70% объем выбросов парниковых (выхлопных) газов СО2 по сравнению с эксплуатацией старых бензиновых автомобилей, а еще - сэкономить примерно 3,1 млн литров бензина, стоимостью более 90 млн гривен.

Напомним, Национальная полиция в декабря 2016 года заключила договор с дилером компании Mitsubishi Motors на закупку 635 гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV 2.0 (2017 производства), которые поставлены в мае 2017 года и уже два года успешно выполняют полицейские задачи.

При согласовании показателей базового проекта договора, министр внутренних дел Арсен Аваков, в декабре 2016 года, договорился с президентом Mitsubishi Motors Corporation по снижению стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для полиции в пределах 13%, благодаря чему цена гибридного автомобиля снизилась с 1,51 до 1,31 млн грн. за единицу и, соответственно, общая экономия средств составила 124,5 млн грн.

Освободившиеся средства (124,5 млн грн.) направлены на реализацию дополнительного проекта, согласно которому для Национальной полиции в мае 2019 г. поставлено 83 автомобилей уже нового поколения гибридного автотранспорта - Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 (2019 производства). Цена такого автомобиля осталась на том же уровне, что и для предыдущей версии гибрида.