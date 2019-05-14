В Украине есть люди, способные сделать революцию в правоохранительных органах, - Игорь Луценко о смене Генпрокурора

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Игорь Луценко.
"Парламент будет определяться, насколько кто-то готов держать Луценко на этом посту. Имею в виду, в первую очередь, полулегендарные вещи по поводу людей из окружения Трампа. Если говорить о большинстве в парламенте, то они во многом задолжали Луценко. Если говорить о меньшинстве, то есть большой конфликт", - сказал он.
При этом политик отметил, что сомневается в том, что голоса за отставку Луценко найдутся.
На вопрос, кто в нынешних обстоятельствах мог бы заменить Юрия Луценко, нардеп отметил: "Фамилии не называются, потому что никто не спрашивает. Есть Галина Климович. Думаю, что это будет беспрецедентный Генпрокурор в истории Украины. Все знают, что ее невозможно сломать или купить. И она знает, как организовать процесс в правоохранительных органах. То есть, в Украине есть люди, которые способны сделать революцию в правоохранительных органах. Но сейчас вопрос стоит в том, чтобы найти политический компромисс, а я не хочу идти на компромисс".
"Есть другой путь - в общей политической кампании все поклонники нового президента могут поменять глав правоохранительных органов", - уточнил Луценко.
Он уточнил, чего ждёт от Владимира Зеленского: "Жду борьбы с системой. Он в любом случае внесистемный политик - хороший или плохой - но внесистемный, и в этом его большое преимущество и вызов. Он чужой в парламенте, он чужой в любом другом кабинете".