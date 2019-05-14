"Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" словами благодарности Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Словами благодарности президент Еврокомиссии во вторник в Брюсселе открыл конференцию высокого уровня, посвященную 10-летию "Восточного партнерства", в которой принимает участие завершающий свою президентскую каденцию глава Украинского государства.

"Это может быть, это последний раз, но, конечно, не последний раз, как мы встречаемся вместе, но"… - тут его выступление было прервано продолжительными аплодисментами, после которых Ж.К.Юнкер продолжил: "Мы друзья очень много лет. Мы работали вместе, делая все возможное – он – в интересах своей страны, я служил интересам Европейского Союза, что одно и то же. Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал".

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Конференция состоит из двух панелей, первая из которых посвящена оценке достижений "Восточного партнерства", вторая – перспективам его развития.

Порошенко выступит в рамках первой панели.