Конституционный Суд снова не смог рассмотреть закон о люстрации

Информация об этом решении появилась на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

Причина переноса рассмотрения и дата, когда может быть рассмотрен этот вопрос, пока неизвестны.

Напомним, 18 апреля Конституционный суд уже откладывал рассмотрение вопроса относительно закона "Об очищении власти".

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Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.