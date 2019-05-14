Должен быть введен новый принцип - "больше за большее", - Порошенко о сотрудничестве с ЕС

"Мы считаем, что должен быть внедрен новый принцип "больше за большее". Если ты проводишь больше реформ, ты можешь рассчитывать на лучшее сотрудничество с Европейской комиссией, Европейским советом и ЕС", - сказал П.Порошенко во время конференции высокого уровня для лидеров стран Восточного партнерства по случаю 10-летия инициативы во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханесс Хан поддержал принцип "четырех союзов", предложенный Украиной.

По его словам, речь идет об энергетическом, цифровом, шенгенском и таможенном союзах.

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"Энергетический союз - энергетическая безопасность европейского континента. Цифровой союз - создание эффективной системы управления и защита прав людей. Шенгенский союз и Таможенный союз - для лучшего экономического сотрудничества", - отметил П.Порошенко.