Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.05.19 14:41

Должен быть введен новый принцип - "больше за большее", - Порошенко о сотрудничестве с ЕС

Украина выступает за расширение сотрудничества с Европейским Союзом по принципу "больше за большее", заявил украинский президент Петр Порошенко.

ес

"Мы считаем, что должен быть внедрен новый принцип "больше за большее". Если ты проводишь больше реформ, ты можешь рассчитывать на лучшее сотрудничество с Европейской комиссией, Европейским советом и ЕС", - сказал П.Порошенко во время конференции высокого уровня для лидеров стран Восточного партнерства по случаю 10-летия инициативы во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханесс Хан поддержал принцип "четырех союзов", предложенный Украиной.

По его словам, речь идет об энергетическом, цифровом, шенгенском и таможенном союзах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. ВИДЕО

"Энергетический союз - энергетическая безопасность европейского континента. Цифровой союз - создание эффективной системы управления и защита прав людей. Шенгенский союз и Таможенный союз - для лучшего экономического сотрудничества", - отметил П.Порошенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100