За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков

Об этом журналистам сказал начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков, передают Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Он сообщил, что с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тыс. автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук.
"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков.
При этом большинство разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.
Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.
Кроме того, в текущем году в ДТП пострадали около 20 полицейских.
Как сообщалось, патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве, трое мужчин в больнице.
Ранее патрульный автомобиль в Киеве врезался в электроопору, пострадала полицейская.