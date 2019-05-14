Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.05.19 14:55

Некоторые страны "Восточного партнерства" через 10 лет смогут стать членами ЕС, - глава МИД Швеции Вальстрем

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем не исключает, что за следующие 10 лет некоторые страны-участницы политики "Восточного партнерства" могут стать членами Европейского Союза.

ес,евросоюз

Такое мнение она высказала во вторник в Брюсселе в рамках конференции высокого уровня, посвященной 10-тилетию "Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли "Восточное партнерство" отмечать через 10 лет свое двадцатилетие, М.Вальстрем сказала: "Может быть, и это очень естественно, что некоторые страны, может быть, уже даже присоединятся к ЕС".

В "Восточном партнерстве" участвуют шесть стран: Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан, и только три из них – Украина, Грузи и Молдова – официально заявляют об амбициях стать членами Европейского Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Должен быть введен новый принцип - "больше за большее", - Порошенко о сотрудничестве с ЕС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100