Госсекретарь США Помпео прибыл в Россию для встречи с Путиным

Предполагается, что одной из главных тем станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".

Также стороны обсудят ситуацию в Венесуэле, Украине и Сирии.

"Я нахожусь здесь сегодня потому, что президент Трамп привержен улучшению отношений (с Россией. – Ред.)", – сказал Помпео в начале встречи с Лавровым.

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Накануне стало известно, что, уже вылетев из США, Майк Помпео отменил визит в Москву и сократил свой визит в Россию до одного дня. Помпео занимает пост госсекретаря США уже больше года. За это время он посетил около 40 стран, но в России – впервые.