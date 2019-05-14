"Судьба Олега Сенцова неразрывно связана с будущим России, с будущим наших детей", - Явлинский

Об этом лидер оппозиционной партии "Яблоко" Явлинский написал на в материале для своего сайта, информирует Цензор.НЕТ.

"В мае пять лет как кинорежиссер Олег Сенцов находится в российской тюрьме. Без доказанной вины, без справедливого суда и объективного расследования (известно, что никто от действий Сенцова не пострадал), но, скорее всего, по личному указанию Путина гражданин Украины, 42-летний отец двоих детей осужден в России на 20 лет строгого режима", – напоминает Явлинский.

Сейчас в российских тюрьмах находятся 262 политзаключенных, пишет лидер "Яблока". Только за прошлый год число политзаключенных в России выросло на 65%.

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Явлинский настаивает, что обязанность каждого россиянина – добиваться освобождения незаконно осужденных.

"Если вчера под каток системы попали наши соседи, то завтра обязательно придет и наш черед. Так работает мафиозное государство и его репрессивный механизм", – считает российский оппозиционер.

"Судьба Олега Сенцова неразрывно связана с будущим России, с будущим наших детей. Без изменения политики в отношении Украины, без прекращения навязывания Киеву жизни по кремлевским правилам, без отказа от так называемой "доктрины ограниченного суверенитета", без урегулирования отношений с Украиной, без прекращения войны в Донбассе, без инициативы о созыве международной конференции по Крыму невозможно нормальное развитие нашей страны, невозможно обеспечение наших национальных интересов и безопасности в современном мире", – подытоживает Явлинский.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.