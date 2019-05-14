Кения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Кения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, а также рынок стран Центра и Юга Африки. Предложение озвучил Спикер Национальной Ассамблеи Республики Кения Джастин Мутури", - рассказал он, уточнив, что имел возможность пообщаться с Мутури во время первого официального визита кенийской парламентской делегации в Украину.

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Украинский премьер выразил уверенность, что "для Кении наша агропродукция, инновационные технологии и уровень подготовки квалифицированных кадров очень востребованы".