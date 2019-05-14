Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

"Я думаю, что заявления отдельно взятого гражданина Лещенко являются его личным отношением и не могут влиять на наши межгосударственные отношения. Я бы хотел принести извинения господину Джулиани за те оценки, которые допускает Лещенко публично, а особенно не публично, в отношении господина Джулиани… Я очень рассчитываю, что господин Джулиани в скором времени будет в Украине и будет встречаться с теми должностными лицами, с которыми посчитает нужным. Если нужно, то и со мной", - сказал Луценко.

По словам Луценко, Джулиани позвонил ему на следующее утро после отмены визита в Украину, был эмоционален и подчеркнул, что это "не вопрос Джулиани-Лещенко, а вопрос Украина-США".

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Говоря о причинах отмены поездки Джулиани в Украину, генпрокурор отметил, что не может разглашать всего, но "речь идет не об обычной отмене визита одного из юристов США".

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

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