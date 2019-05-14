В НАБУ объяснили, в чем подозревают экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ, детективы также задержали генерального директора компании-застройщика и оценщика.

"В ближайшее время всем им сообщат о подозрении в совершении коррупционного преступления", - отметили в НАБУ.

По данным правоохранителей, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части в центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

Далее в 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

"Был ли выгодным этот обмен для государства? Экспертиза однозначно утверждает: нет. Стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия в доме на Печерске на старте договоренностей. Но увы, такая схема злоупотреблений с землей бывших военных частей не является уникальной, в работе детективов НАБУ есть еще ряд подобных эпизодов. Расследование же этого начато по материалам BIHUS.info", - заявили в НАБУ.

Сообщается, что все следственные действия НАБУ осуществляет под процессуальным руководством прокуроров САП.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

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