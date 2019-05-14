Крымского политзаключенного Бекирова вывозили из СИЗО в больницу на несколько часов, не сообщив об этом родственникам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке его дочь Элеонора Бекирова.

Сначала она написала, что отца увезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе и она пыталась выяснить причины госпитализации. Однако через час она добавила, что в любом отделении больницы Бекирова нет.

Позже журналист Антон Наумлюк отметил, что Бекирова вывозили в клинику, он провел там несколько часов и уже доставлен в СИЗО. "Судя по всему, это была реакция на посещение Бекирова так называемой уполномоченным по правам человека в Крыму Людмилой Лубиной, которой он пожаловался на постоянное ухудшение здоровья в СИЗО. Результаты обследования, скорее всего, будут использованы следствием при продлении ареста в начале июня ", - добавил Наумлюк.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.