Энергорынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов, - председатель Укрэнерго

Об этом на пресс-конференции в Укринформе заявил председатель Укрэнерго Всеволод Ковальчук, пишут Українські новини.



"Мы беспрекословно придерживались именно этой версии, что рынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов. Есть определенные сомнения, что качество документов, которые мы получим непосредственно перед запуском рынка, будет достаточным. Это не означает, что рынок нельзя запустить. Это не означает, что невозможно будет уже в процессе работы рынка принимать соответствующие решения регулятора, Кабинета министров Украины или даже изменения в закон. Так многие страны начинали рынок, никогда не бывает стопроцентной готовности", - подчеркнул он.



По словам главы Укрэнерго, сейчас много разговоров о переносе запуска рынка, в частности это будет рассматриваться 15 мая в парламентском комитете. Однако перенос запуска рынка не решит текущие проблемы. "Наша позиция заключается в том, что простой перенос даты рынка - это нецелесообразная история. Потому что за период, на который они его планируют перенести, надо преодолеть возникшие проблемы. Если просто на 2 года перенести, и оставить все как есть, с неработающей координацией этого внедрения, с тем типом взаимодействия с существующими правилами рынка, которые продолжат функционировать в соответствии с законом об электроэнергии, то мы не достигнем цели. Мы снова через год или 9 месяцев, или через два года будем собираться и говорить, чтонадо переносить рынок, потому что есть определенные недостатки", - подчеркнул он.



Как сообщалось, с 1 июля 2019 планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского союза. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС в 2019 году.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на днях заявил, что Украина запустит рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.