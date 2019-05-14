Большинство нардепов проголосуют за то, чтобы провести инаугурацию 28 мая, - Тетерук

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это компромиссное решение. Меньше всего голосов получит дата 19 мая. Торжественное заседание Рады и День памяти жертв политических репрессий несовместимы. Все телеканалы по закону должны поместить на экраны траурную ленту. И одновременно будет трансляция торжественного заседания?" – сказал Тетерук.

Он подтвердил, что выбрал для инаугурации 28 мая, потому что если президент вступит в полномочия в этот день, то уже не сможет досрочно распустить парламент.

"Любые предложения президента, которые будут направлены на благо государственности, получат поддержку парламента. Если же президент будет использовать парламент для политических интриг, то это нарушение Конституции. Я не думаю, что начинать свой срок с погружения государства в хаос – это на благо, в том числе, для самого президента", – добавил Тетерук.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.

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