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14.05.19 17:28

Лещенко требует от Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность

Нардеп Сергей Лещенко призвал генпрокурора Юрия Луценко к концу недели внести представление в ГПУ о снятии с него депутатской неприкосновенности для скорейшего расследования возможного разглашения данных досудебного расследования в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Лещенко требует от Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.

"Я требую от генпрокурора Луценко сегодня немедленно, если не может сегодня - завтра, до конца недели внести представление в Генеральную прокуратуру и снять с меня депутатскую неприкосновенность, провести это расследование в максимально сжатые сроки и перестать использовать это дело, как средство сохранения им власти" , - сказал нардеп.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

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