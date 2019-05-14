Луценко лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел, - Лещенко

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.

"Юрий Луценко в стенах украинского парламента лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел последних пяти лет, которое касалось высшего руководства страны, которое привело к конфликту внутри коалиции и которое привело к серозным политическим последствиям в Украине", - сказал он.

Нардеп отметил, что Луценко знает, о каком деле идет речь.

Лещенко также отметил, что готов давать показания по этому делу.

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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

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