Порошенко перевел начальника своей охраны Федорова в ГУР МО, чтобы дать ему звание генерал-лейтенанта и засекретить указ, - Бутусов

Такого мнения придерживается главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил. что 3 мая президент Порошенко уволил с должности начальника управления безопасности президента Управления государственной охраны генерал-майора Юрия Федорова.

"Оказывается, это увольнение было сделано, чтобы сделать приятное Федорову. Своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

13 мая секретным указом Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенант.

Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и продолжает руководить его охраной. Но его должность - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще", - пишет журналист.

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Бутусов выделяет несколько циничных деталей: Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны С.Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника - главы ГУР В.Бурбы. Федоров ни разу не появлялся в ГУР, он продолжает охранять президента. В ГУР Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ, и не публиковать.

"Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше, а что - ведь можно, значит и нужно

Возмутительная наглость и оскорбление офицерского корпуса в Украине. Позор тому, кто так бездарно раздает государственные звания, и тому, кто имеет наглость такие подачки принимать, никакого понятия об офицерской чести у Федорова нет.

Это уже 28-е генеральское звание, присвоенное президентом в мае.

Это, наверное, самый молодой военнослужащий генерал-лейтенант в Украине, вот уж у кого служба изнурительная", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.